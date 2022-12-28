شعبة الدواجن: أسعار الأعلاف انخفضت 1300 جنيه عقب قرارات الإفراج الجمركى

كتب إسلام سعيد

تشهد الأسواق حالة من التفاؤل الكبير عقب قرارات الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ، وتوفير قرابة 5 مليارات دولار تقريبا خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى ساهم بصورة مباشرة فى تهدئة سوق الأعلاف والدواجن.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، أن أسعار طن الأعلاف انخفض حوالى 1300 جنيه للطن ليسجل مستويات 23800 جنيه مقابل مستويات اقتربت من 25 ألف جنيه الأمر الذى وفر احتياجات المزارع ومن ثم هدوء فى الصعود الكبير فى أسعار الدواجن والبيض.

واضاف فى تصريحات خاصة أن هناك تنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة وكافة الجهات المعنية لتسهيل الإفراج عن كميات أخرى من الأعلاف خلال الأيام القليلة المقبلة مما يساهم فى ضبط الأسعار وهدوء الأسواق.

ويسجل سعر الفراخ البيضاء 43 جنيهًا بالمزرعة سعر الساسو 57 جنيهًا، والكتكوت الأبيض 1.75 إلى 2 جنيه وأمهات بيضاء 25 جنيها للكيلو والكتكوت الساسو 2.75 إلى 3 جنيهات، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 80 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 78 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 85 جنيها للكرتونة.