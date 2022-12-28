شرطة البيئة والمسطحات تضبط 49 طن أعلاف حيوانية وداجنة بالجيزة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى ضبط 49 طن أعلاف حيوانية وداجنة بالجيزة، وذلك خلال حملات تفتيشية مكبرة ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (6) قضايا فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأعلاف الحيوانية".. بمضبوطات بلغت (49 طن أعلاف حيوانية وداجنة بدون بيانات ومجهولة المصدر- عدد 17418 عبوة مبيدات بدون بيانات ومجهولة المصدر- طن قمح مخلوط بسم فئران تحت التصنيع منتهية الصلاحية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.