سيدة تترك رضيعة في مواصلات عامة وتهرب في طنطا

الغربية مصطفى عادل

شهدت إحدى سيارات المواصلات العامة بقرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية، قيام سيدة بترك رضيعة وفرت هاربة، وقامت احدي السيدات بتسليم الرضيعة للشرطة.

وتلقت الاجهزة الامنية بمديرية امن الغربية بلاغا من "ا.ا" بقيام سيدة بالجلوس بجوارها في سيارة أجرة متجهه من قرية برما لمدينة طنطا، ونزلت من السيارة وفرت هاربة.

وتوجهت مقدمة البلاغ لقسم أول طنطا وقامت بتسليم الطفلة الرضيعة، وتحرر المحضر رقم 13208 لسنة 2022، وتم نقل الطفلة لمستشفي المنشاوي بطنطا تحت تصرف النيابة العامة.

وتفحص المباحث الجنائية الواقعة لتحديد مرتكبة الواقعة.

من ناحية أخرى القى ضباط مباحث مركز شرطة طنطا القبض على عنصر اجرامي وبحوزته كمية من المواد المخدرة وفرد خرطوش بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت لضباط المباحث بقيام"م ح"33 سنة مسجل شقي خطر، بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه ترويج كمية من المخدرات على عملاؤه.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، تم التحفظ على المضبوطات وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط عنصر اجرامي وبحوزته 12 طربة حشيش بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول طنطا بقيام عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات واعداد اكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات واحالة المتهم للنيابة العامة.