سلطات مقدونيا الشمالية تلقي القبض على 9 ضباط شرطة في شبهات فساد

أعلنت السلطات المقدونية القبض على 9 ضباط شرطة متمركزين في نقطة شرطة بمعبر "تابانوفتشي" الحدودي مع صربيا في مزاعم تلقي رشاوى من سائقي سيارات لتسهيل عبورهم إلى الحدود الصربية.
وذكر بيان للشرطة -أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية الثلاثاء- أنه تم توجيه تهما لقائد شرطة النقطة ونائبه وسبعة عاملين آخرين بالانتماء لمنظمة إجرامية وتلقي رشاوى وإساءة استغلال السلطة، مضيفا أن المشتبه بهم عملوا بشكل منظم لأكثر من عامين، وهناك شبهات بتلقيهم أموالا نقدية وهدايا من أشخاص بغرض تخطي الإجراءات العادية للعبور إلى صربيا.
وصادرت الشرطة، خلال سلسلة من عمليات الدهم لنقطة الشرطة ومنازل الضباط، ما يعادل 16 ألفا و500 يورو بفئات مختلفة وأشياء أخرى.. وقد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم في التهم الموجهة إليهم.
تجدر الإشارة إلى أن محاربة الفساد تعد أولوية كبيرة لحكومة مقدونيا الشمالية وشرط مسبق للمضي قدما في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد من قبل أن منظمة التعاون والأمن التابعة للاتحاد الاوروبي، لها دور كبير في تكثيف مجالات التعاون، مشيرا لوجود رغبة لتعزيز التعاون بين مصر والمنظمة في عدة مجالات، موضحا أن مصر تتطلع لرئاسة مقدونيا الشمالية للمنظمة لتعزيز مجالات التعاون.
وأشار وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية مقدونيا الشمالية، إلى وجود لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والمنظمة خلال الفترة المقبلة.
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