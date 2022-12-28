سلطات مقدونيا الشمالية تلقي القبض على 9 ضباط شرطة في شبهات فساد

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أعلنت السلطات ال مقدونية القبض على 9 ضباط شرطة متمركزين في نقطة شرطة بمعبر "تابانوفتشي" الحدودي مع صربيا في مزاعم تلقي رشاوى من سائقي سيارات لتسهيل عبورهم إلى الحدود الصربية.

وذكر بيان للشرطة -أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية الثلاثاء- أنه تم توجيه تهما لقائد شرطة النقطة ونائبه وسبعة عاملين آخرين بالانتماء لمنظمة إجرامية وتلقي رشاوى وإساءة استغلال السلطة، مضيفا أن المشتبه بهم عملوا بشكل منظم لأكثر من عامين، وهناك شبهات بتلقيهم أموالا نقدية وهدايا من أشخاص بغرض تخطي الإجراءات العادية للعبور إلى صربيا.

وصادرت الشرطة، خلال سلسلة من عمليات الدهم لنقطة الشرطة ومنازل الضباط، ما يعادل 16 ألفا و500 يورو بفئات مختلفة وأشياء أخرى.. وقد يواجه المشتبه بهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما إذا ثبتت إدانتهم في التهم الموجهة إليهم.

تجدر الإشارة إلى أن محاربة الفساد تعد أولوية كبيرة لحكومة مقدونيا الشمالية وشرط مسبق للمضي قدما في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.