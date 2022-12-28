سكرتير عام الأقصر يقود جولة لمتابعة العمل بمشروعات حياة كريمة فى قرى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

يشهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية، ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك فى إطار متابعة جهود التنمية بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرنامج تطوير قرى الريف.

وفي هذا السياق، قام محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بقرية النجوع بمركز إسنا ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدا على الجهات المنفذة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة للانتهاء من المشروعات الجارية.

كما تفقد بدء أعمال الرصف بالشوارع بعد الانتهاء من أعمال المرافق الخاصة بقرية النجوع (مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز الطبيعي، كابلات الانترنت، خطوط الاتصالات)، ورافق السكرتير العام لمحافظة الأقصر خلال جولته بقرية النجوع، كلا من اللواء هشام السعدي رئيس مركز إسنا، والمهندس أسعد مصطفى مسئول الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر.

ويقول اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه يتم العمل فى دعم القرى بصورة يومية، حيث يجرى استمرار العمل فى تنفيذ إنشاء مركز شباب الكيمان، كما يتم استمرار العمل في محطة الصرف الصحي بقرية توماس الوسطى التابع لمجلس قروي توماس وعافية.



جولة لمتابعة العمل بمشروعات حياة كريمة فى قرى إسنا



سكرتير عام الأقصر يقود جولة لمتابعة العمل بمشروعات حياة كريمة



متابعة العمل بمشروعات حياة كريمة فى قرى إسنا









