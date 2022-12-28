سانتا كلوز يظهر فى قرى دمياط.. مصطفى: حاولت انشر البهجة بين الناس.. صور

دمياط - هيثم مراد

اقتربت احتفالات الكريسماس، الجميع يستعد إلى هذا الأمر، طقوسا اعتاد عليها المصريون أبرزها اقتناء دمية "سانتا كلوز"، ولكن أبناء دمياط قدموا نموذجا جديد للاحتفال بالكريسماس هذا العام، بابا نويل ظهر فى دمياط قادما من إحدى القرى لينشر البهجة على أبناء تلك القرية.



قدم اليوم السابع لقاء مع شاب يدعى "مصطفي" أحد أبناء قرية الشعراء التابعة لمركز دمياط، يعد أن قام بأداء شخصية "سانتا كلوز" وتوزيع الهدايا على أهالى القرية.



بدأ بابا نويل دمياط الحديث قائلا: " فكرت فى شئ أقدمه يصنع بهجة وفرحة للناس، قدمت بعض الهدايا بغرض أننا نفرح الأهالى، الفكرة كلها فى نشر الطاقة الإيجابية بيننا"



استكمل الحديث قائلا: "بدأت فى تحضير الفكرة وساعدنى بعض أصدقائى من شباب قرية الشعراء بدمياط، الموضوع نجح جدا والناس تفاعلت معانا، حققنا الهدف من فكرتنا والموضوع نجح جدا والناس بتستنى هدايا بابا نويل دمياط كل يوم".



وقال: "أنا أعمل فى مجال دهانات الأثاث، حاولت من خلال شخصية بابا نويل تقديم هدايا لها علاقة بمهنتي" واستكمل: " قمت بتوزيع بعض الخامات المستخدمة فى دهانات الأثاث على ورش الدهانات هنا، أيضا قمت بتوزيعها على الأطفال من أجل تذكيرهم بمهنتنا، قررت استغل فكرتى فى شئ مفيد احافظ بيه على تراث المهنة".



وأوضح مصطفى خلال حديثه قائلا: " الآن أحاول استخدام السوشيال فى نشر هذه الفكرة، أريد فقط نشر الطاقة الإيجابية بين الاهالى، فكرتى بسيطة جدا أحاول فقط نشر البهجة بين الأهالى وهذا ما نجحت فيه حتى الآن".



واختتم حديثه فقال: "سعيد بما قدمت، سعيد أيضا بتفاعل الشباب الصغير والأطفال معايا، من ساعدونى لهم فضل كبير، كل سنة والجميع بخير".



أبناء-دمياط-ينتظرون-بابا-نويل



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الأهالي-تتفاعل-مع-سانتا-كلوز-في-دمياط



بابا-نويل-دمياط



سانتا-كلوز-يوزع-الهدايا-على-أطفال-دمياط



سانتا-كلوز-يوزع-الهدايا-في-دمياط