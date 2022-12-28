اليوم السابع
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سامح شكرى يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 01:16 م
سامح شكرى يترأس اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكرى وزير الخارجية ترأس اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث تم مناقشة استراتيجية عمل الوكالة وخططها التنفيذية للعام القادم 2023/2024. 
 
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء علي أهمية تعزيز ودعم دور الوكالة باعتبارها من أهم أذرع مصر التنموية في القارة الإفريقية ودول الكومنولث، وما تتمتع به من دور رائد فى تعزيز التعاون جنوب/جنوب في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة من خلال تقديم الدعم الفني في مختلف المجالات، وبرامج بناء القدرات للدول الافريقية الشقيقة، فضلاً عما تقدمه من مساعدات إنسانية للدول ذات الاحتياج. 
 
وكشف السفير أبو زيد، أن اجتماع مجلس إدارة الوكالة شهد نقاشاً مطولاً لمختلف البرامج والخطط، وتحديد مناطق ومجالات الاهتمام والأولوية فى برامج الوكالة خلال العام القادم، بما يضمن تنفيذ أولويات وأهداف السياسة الخارجية المصرية فى دعم وتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية.

 

 

 


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