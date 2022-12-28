زاخاروفا ردا على مقترح طرد روسيا من الأمم المتحدة: "القافلة تسير والكلاب تنبح"

كتب- وكالات

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على دعوات كييف لطرد روسيا من الأمم المتحدة، قائلة : " القافلة تسير والكلاب تنبح".

وقالت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك ردا على سؤال حول كيف ينبغي لروسيا أن ترد على مثل هذه التصريحات: "لا شيء، ولا تأتي بحركة... هذا هو الحال مطابق تماما للمقولة: القافلة تسير والكلاب تنبح".

وتابعت قائلة: "في السنوات والعقود الأخيرة، كان هناك الكثير من الأوغاد، لقد دمروا البلد تماما، ودفعوه إلى حافة الهاوية. ينبغي ملاحظة واعتبار ذلك، وبناء سياستنا وفقا لذلك ... ولكن الاستماع إلى تلك التصريحات والعبارات المؤلمة، التي لا تحتوي جوهرا أو منطقا تاريخيا، وحتى فهما لما يمكن أن يؤدي إليه هذا، حتى مجرد التخيل... تلك التصريحات لا تستحق عناء التفكير فيها على الإطلاق".

ودعت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان لها يوم الاثنين، إلى طرد روسيا من الأمم المتحدة، على الرغم من حقيقة أن هذا مستحيل بموجب ميثاق المنظمة، حيث تتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو) في الهيئة الرئيسية للمنظمة، مجلس الأمن.