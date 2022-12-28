روسيا: بوتين لم يتشاور مع "أوبك+" قبل توقيع مرسوم الرد على سقف أسعار النفط

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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتشاور مع منظمة "أوبك+" قبل توقيع مرسوم تدابير الرد على سقف الأسعار للنفط الروسي.



وقال المتحدث الصحفي للكرملين للصحفيين اليوم الأربعاء:"من حق روسيا السيادي الرد على الإجراءات غير المشروعة والعبثية تماما مثل فرض سقفا على سعر النفط الروسي".



وأضاف بيسكوف:" أن السلطات الروسية في حال فرض الغرب سقفاً على أسعار الغاز، سيتم تحليل الوضع ودراسته وصياغة بعض الخطوات الأخرى للرد".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع أمس الثلاثاء على مرسوم بتدابير خاصة بشأن توريد النفط ومشتقاته للدول، التي فرضت سقفا لأسعار النفط الروسي