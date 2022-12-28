خيط الجريمة.. قصة عاطلين قتلا شريكهما أثناء سرقة توك توك فى قنا

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء، على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

شهدت مدينة فرشوط بمحافظة قنا، واقعة قتل بشعة بعدما أقدم عاطلين على قتل شريكهما والشروع في قتل سائق توك توك خلال تنفيذ واقعة سرقة مركبة الأخير، إلا أنه تمكن من الهروب منهما وكان شريكهما الثالث المجنى عليه يستقل التوك توك معه، وأطلق المتهمين أعيرة نارية صوبه أودت بحياة شريكهما وإصابة سائق التوك توك وفرا هاربين.

تعود أحداث القضية إلى 16 سبتمبر 2021، عندما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين رفعت.خ، و كريم.ع، تهمة قتل أحمد.ت، بطلقات نارية، بفرشوط، ومحاولة سرقة توك توك، والشروع في قتل فهمي. أ، وحيازة أسلحة وذخائر، وكانت قد بدأت الواقعة عندما استقل المجني عليه، توك توك يقوده فهمي.أ، 22 عامًا، بحجة توصيله من أبو تشت إلى فرشوط، وعند وصولهما إلى قرية الكوم الأحمر بفرشوط لاحظ سائق التوك توك وجود اثنين بحوزتهما سلاح ناري على دراجة بخارية، وعندما اقترب منهما استوقفوه عنوة لسرقة التوك توك، وحاول الهرب منهما.

وأوضحت التحريات، أن المجني عليه والذي كان يستقل التوك توك، كان شريكهما، واستوقفه فترة لكنه هرب منهم ثانية، فبادرا المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية التي أصابت السائق وقتلت شريكهما، وتمكن سائق التوك من الهرب.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 4797 لسنة 2021 جنايات فرشوط، والمقيدة برقم 3840 لسنة 2021 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي.