حصاد 2022.. اعرف جهود "تضامن الشرقية" أبرزها صرف 202 ألف معاش تكافل وكرامة

الشرقية - إيمان مهنى

استعرض عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، إنجازات الإدارات الاجتماعية والوحدات التابعة لها والبالغ عددهم 19 إدارة و269 وحدة اجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال عام 2022.

وتمت الإشارة الى تنفيذ الاتي:

تقديم مشروعات لتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية لكى تصبح أكثر وعيا ومهارة وتساهم فى خدمة مجتمعها من خلال تدريبها على مهارات الحياة الأساسية كالإسعافات الأولية والطفولة والأمومة وأعمال الخياطة والأشغال اليدوية.

تقديم مشروع تطوير دور المرأة فى إنتاج الغذاء والذى يساعد فى توفير الأمن الغذائى للمرأة الريفية وتدريبها على تنمية مهاراتها.

صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد 202864 مستفيد منهم 110835 معاش تكافل و92029 معاش كرامة، صرف معاش ضمانى لعدد 51591 أسرة وتعويضات فى النكبات لعدد 34 أسرة، معاشات مستحقة لعدد 414 أسرة من أسر المقاتلين.

إشهار عدد 74 جمعية خيرية جديدة وحل 3 جمعيات مخالفة وحظر نشاط 76 جمعية لعدم استيفاء اشتراطات النشاط.

التوسع فى نشاط إدارة الاسرة والطفولة حيث بلغ عدد إجمالى الحضانات 873 حضانة تضم 71951 طفل وطفلة و7 أندية للمسنين تضم 1200 مستفيد و6 دور للمغتربين والمغتربات يستفيد منهم 110 أشخاص و11 مكتب توجيه يستفيد منهم 500 شخص و6 حدائق للطفولة يستفيد منها 400 طفل وطفلة و23 مكتبة يستفيد منهم 200 شخص بجانب أندية الأطفال ودور المسنين والمؤسسات الإيوائية وأندية الأطفال.

تنفيذ 15 مشروعا لتطوير المرأة الريفية فى إنتاج الغذاء لعدد 500 مستفيدة، وتنفيذ 15 مشروعا لتدريب المرأة على مهارات الحياة لعدد 490 مستفيدة.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن المديرية يتبعها 18 مكتب تأهيل يقدمون خدمات متنوعة لعدد 15670 مستفيدا ومراكز علاج طبيعى يستفيد منهم 738 شخصا ومصنع الأجهزة التعويضية يستفيد منه 122 شخصا و7 حضانات للأشخاص ذوى القدرات والهمم يستفيد منهم 194 شخصا ومؤسسة للمكفوفين يستفيد منهم 47 شخصا و3 مراكز لذوى الهمم يستفيد منهم 41 شخصا وجمعيتين لذوى الهمم يستفيد منهم 52 شخصا بجان 3 دور إيواء يستفيد منهم 34 شخصا، بالإضافة إلى 19 مكتب مراقبة دفاع اجتماعى يقوموا برعاية الأطفال المعرضين للانحراف وكذلك تنظيم 370 مشروعا للأسر المنتجة وكذلك تسجيل عدد 17664 مكلفا بالخدمة العامة من خلال 4681 وحدة وتم تكليف 1614 خريجا وإعفاء 85 خريجا آخرين.