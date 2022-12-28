جهاز الشروق ينظم حملة أمنية لإزالة مخالفات البناء بالمدينة

كتب أحمد حسن

صرح المهندس على سعد، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق ، بأن لجنة الإزالة الفورية بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بنائية فى مهدها، حيث تمثلت تلك المخالفات فى قيام أصحابها بالشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح بأحد العقارات بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح المهندس على سعد، أن اللجنة قامت بإزالة الشَّدات الخشبية بعقارات سكنية تقع بمناطق حي النادى، والحي الثالث، والمنطقة الرابعة عمارات، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.