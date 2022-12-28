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جنايات المنيا: الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 20 محاميا بمغاغة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 06:05 م
جنايات المنيا: الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 20 محاميا بمغاغة جنايات المنيا أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم بمعاقبة 20 محاميا بمركز مغاغة، بالحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إهانة السلطة القضائية، وتعطيل مرفق عام بدائرة مركز مغاغة شمال المنيا.
 
عقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حسام، رئيس المحكمة، وأمانة سر علي حسن، بحضور فريق الدفاع، حيث أصدرت حكمها بحق جميع المتهمين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ. 
 
 
كان المحامي العام لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهمين في القضية نوفمبر 2015، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم باستعمال التهديد مع موظف عام وإهانة القضاء بالقول والتهديد موظفين عموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لأعمال وظيفتهم علي النحو المبين بالتحقيقات  فيما استبعدت التحقيقات شبهه جريمة التجمهر من الأوراق.
 

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