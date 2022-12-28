جرعة زائدة من المواد المخدرة تنهى حياة عاملين فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عاملان مصرعهما نتيجة تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة فى أوسيم بمحافظة الجيزة، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أنهما تعاطيا جرعة زائدة من المواد المخدرة داخل عقار مهجور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثتين داخل عقار مهجور فى أوسيم، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثتين لعاملين، لا توجد بهما إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات أنهما فارقا الحياة، نتيجة تعاطيهما جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، وتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.