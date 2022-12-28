اليوم السابع
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جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى بالجيزة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:00 ص
جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الإعدادى بالجيزة امتحانات
كتبت - مرام محمد

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كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، عن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، وذلك على النحو الآتي:
 
-الإثنين 9/1/2023، امتحان مادة اللغة العربية والخط.
 
-الأربعاء 11/1/2023، امتحان مادتي الهندسة، والعلوم.
 
-السبت 14/1/2023، امتحان مادتي الجبر والإحصاء، واللغة الأجنبية.
 
-الإثنين 16/1/2023، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.
 
 
واعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول " نصف العام" للعام الدراسي2023/2022 وفقًا للمواعيد التالية: -
 
أولًا/ سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.
 
ثانيًا/ الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.
 
ثالثًا/ مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.
 
رابعًا/ الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من9 حتي 17 يناير 2023.
 
وفى سياق متصل، أعلن أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عن عقد الامتحانات للصفين الأول والثاني الثانوي العام بدء من 14 حتى 26 يناير 2023، على أن تشمل الامتحانات الورقية على 85٪ اختيار من متعدد و15٪ للأسئلة المقالية، ويومي 2 و3 يناير امتحانات خارج المجموع، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
 

يأتي ذلك في ضوء الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2022 - 2023 للصفين الأول والثاني الثانوي العام وطبقا الكتاب الدوري رقم 49 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2022 بشأن تعليمات للامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوي العام، وتنفيذا للتعليمات الصادرة من الإدارة المركزية للتعليم الثانوى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وجهت خطاباً إلى المديريات التعليمية بضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه يتم إعداد جداول الامتحانات على مستوى المديرية بحيث تبدأ الامتحانات 14 يناير المقبل وتنتهى يوم 26 من نفس الشهر.

وأوضحت الوزارة أنه يتم عمل امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%. 

 
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