جامعة سيناء تعلن بدء الدراسات العليا فى عدد من التخصصات

كتب محمد صبحى

رئيس جامعة سيناء يوجه الشكر للقوات المسلحة والشرطة على كل ما يقدموه من جهود

حاتم البلك: جامعة سيناء حريصة على تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق التنمية الشاملة على أرض الفيروز نظمت جامعة سيناء فرعي العريش والقنطرة حفلات تخرج دفعات 2021 - 2022 بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بحضور، الدكتور محمود راتب نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور حاتم البلك رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وعدد من الشخصيات العامة، وطلاب الكليات وأولياء الأمور.

شهد اليوم الأول حفل دفعة 2019- 2020 ودفعة 2020- 2021 لكليتي الصيدلة وطب الأسنان فرع القنطرة، ودفعة 2019- 2020 ودفعة 2020- 2021 لكليات طب الأسنان ، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات IT، وتضمن حفل تخرج اليوم الثاني دفعة 2021 -2022 كلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان فرع القنطرة، ودفعة 2021- 2022، كليات طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة، الإعلام، إدارة الأعمال، تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، أن جامعة سيناء تحرص منذ نشأتها منذ 17 عاما على إعداد الطلاب متميزين علميا ذووي شخصيات سوية ليساعدوا في نهضة التنمية على أرض سيناء وفي سائر وطن مصر.

وأشار رئيس جامعة سيناء إلى أن الجامعة استطاعت بجهود أبنائها الحفاظ على تميزها الأكاديمي واستمرار عطائها غير مقطوع أو ممنوع رغم كل التحديات وهذا العطاء ألقى بظلاله على أرض سيناء المقدسة التي كرمها الله بأن كلم الله عليها نبيه موضحا ان الجامعة حريصة على تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق التنمية الشاملة على أرض سيناء بوابة مصر الشرقية لإعادة رسم الخريطة السكانية بما يضمن الأمن والأمان لسكان مصر جميعا.

وأعلن الدكتور حاتم البلك، عن بدء الدراسات العليا في كلية الصيدلة، وبدء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة في التخصصات المختلفة لبدء الدراسات العليا من بينها كلية طب الأسنان بالعريش والقنطرة، فضلا عن بدء إجراءات الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لجميع كليات فرعي الجامعة.

ولفت إلى أن جامعة سيناء تضع في مقدمة اهتمامتها في تحصين الإنسان والطالب بالخلق القوي عبر مجموعة من عناصر العملية التعليمية السليمة كتنوع المواد الدراسية وتطوير المحتوى العلمي والمقررات تلبية لسوق العمل والتقويم المستمر واختيار أعضاء هيئة التدريس المتميزين في تخصصاتهم لقدر المستطاع وفقا لمتطلبات الجودة وتوظيف أحدث التكنولوجيا العالمية لتحقيق أعلى جودة تعليمية فضلا عن الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية للمساهمة في بناء شخصية طالب فريدة.

وتابع البلك أن الجامعة تقدم المنح الدراسية والمخفضة لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والمتفوقين والمتميزين وغير القادرين منذ 2006 بالإضافة إلى مئات الخدمات لأهالي المناطق المجاورة بفرعي الجامعة في العريش والقنطرة، سواء الطبية أو غيرها، موضحا أن إجمالي أعداد خريجين جامعة سيناء بلغ 13 ألف و85 خريج بينهم 694 من الدول العربية والأجنبية.

وقدم رئيس جامعة سيناء الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة مترحما على الشهداء والأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل استقرار الوطن بالكامل، فضلا عن دعمهم المستمر فى تأمين ونقل أساتذة وطلاب الجامعة واستمرار العملية التعليمية بيها، بما يعكس الأهمية القومية باستمرار جامعة سيناء التي تقدم خدماتها على أرض سيناء.