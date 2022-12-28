اليوم السابع
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تمهيد الطرق والشوارع ورصفها بالأسفلت والإنترلوك بمدن كفر الشيخ.. صور

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:50 ص
تمهيد الطرق والشوارع ورصفها بالأسفلت والإنترلوك بمدن كفر الشيخ.. صور جانب من الرصف بالانترلوك
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد مدن بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تمهيد ورصف الطرق بالأسفلت، والرصف بالانترلوك، ضمن خطة المحافظة برصف الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، رصف شارع مدرسة الحامول بالانترلوك وتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني تحت إشراف هندسي، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بتعظيم دور مشاركة المجتمع المدني في الارتقاء بمستوى الخدمات والمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع ، تحت إشراف هندسي بالإدارة الهندسية مع الالتزام بالمواصفات الهندسية و الفنية لأعمال الرصف بالانترلوك، مقدما الشكر لكل من ساهم في هذا العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على رفع كفاءة الطرق بالرياض، وبطريق الرياض الحامول، تم متابعة العمل برصف طريق المشروع، كما تابع أعمال تمهيد عدد من الطرق، ورفع آثار الأمطار منها.

وتابع اللواء مهندس أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رصف باقى الشوارع تباعاً ضمن الشوارع التى يجرى تنفيذها بعدد من المناطق بمدينة بلطيم ، وذلك بعد الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المرافق بها ، مؤكداً إستمرار خطة الرصف بالمدينة تباعاً .

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية بقرية شباس عمير، والطريق العام ورفع مخلفات القمامة بشوارع القرية والمداخل والمخارج الرئيسية.

يذكر أن عدد من  الشوارع والأحياء شهدت الرصف بالانترلوك بمدن ومراكز المحافظة، ومنها حي ميت علوان بمدينة كفر الشيخ، وعدد من الأحياء بمدينة دسوق، وحول محيط ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي، وعدد من شوارع مدينة فوه، وعدد من الشوارع بمدينة سيدي غازي، ومازال العمل مستمر. لرصف الشوارع الضيقة بالانترلوك، بدلا من الاسفلت، ضمن خطة المحافظة، بوضع لمسة جمالية بالشوارع و الحواري والاحياء.

الرصف بالنترلوك بالحلمول
الرصف بالنترلوك بالحلمول

بدء اعمال الرصف
بدء اعمال الرصف

تمهيد الطرق بقرية شباس عمير
تمهيد الطرق بقرية شباس عمير

جانب من اعمال الرصف بالرياض
جانب من اعمال الرصف بالرياض

جانب من الرصف بالانترلوك
جانب من الرصف بالانترلوك

جانب من متابعة اعمال الرصف
جانب من متابعة اعمال الرصف

رصف شارع مدرسة الحامول بالانترلوك
رصف شارع مدرسة الحامول بالانترلوك

رصف طريق المشروع بالرياض
رصف طريق المشروع بالرياض

رفع كفاءة الطرق بالرياض
رفع كفاءة الطرق بالرياض

متابعة اعمال الرصف ببلطيم
متابعة اعمال الرصف ببلطيم

متابعة اعمال الرصف
متابعة اعمال الرصف

ؤصف الطرق ببلطيم
ؤصف الطرق ببلطيم


 

 


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