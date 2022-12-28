تعرف على جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق:



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (147 قطعة سلاح نارى بحوزة 124 متهم)، وذلك على النحو التالى:

. (10) بنادق آلية.

. (12) بندقية خرطوش.

. (9) طبنجات.

. (116) فرد محلى.

. (116) طلقة مختلفة الأعيرة.

. (15) خزينة متنوعة.

. (403) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (85757) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: . (336) حكم جناية.

. (26044) حكم حبس جزئى.

. (4819) حكم حبس مستأنف.

. (42594) حكم غرامة.

. (11964) مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (440) قضية مواد مخدرة بإجمالى (474) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (110,078 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (77,220 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (20,149 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (8,420 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,070 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,360 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (2,895 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,230 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر كيتامين وزنت (5 جرام).

عدد (22464) قرص مخدر.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم (4) متهمين، ارتكبوا حادث سرقة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (34) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (275) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (17673) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (56) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (7) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى إستمرار الحملات الأمنية.