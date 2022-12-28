تزويد عيادات التأمين الصحى فى محافظة الغربية بـ4 أجهزة سونار

الغربية - فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية معدلات الإنجاز والتطوير بالمنشآت المدرجة ضمن أعمال الإنشاء والتطوير فى مستشفيات التأمين الصحى بالغربية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتوفير كافة سبل الراحة لهم، حيث أوضح الدكتور سيد جلال مديرفرع التأمين بالغربية، أنه تم تزويد عيادات التأمين الصحى بعدد 4 أجهزة سونار وبدء تشغيلهم فى "بالمجمع الطبى بطنطا، مبرة المحلة، مبرة طنطا وعيادة على ابن طالب"، حيث سيتم استخدام أجهزة السونار لعدد من الفحوصات منها فحص البطن والحوض، تشخيص الأمراض، الاكتشاف المبكر للأورام، متابعة الحمل، تشخيص العيوب فى الأجنة، متابعة التبويض والأورام الليفية وأسباب النزيف.

وكان قد عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اجتماعًا لمناقشة جهود المحافظة لمراقبة الأسواق، تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وذلك بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام، المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى، العميد إيهاب عبد الحليم مدير مباحث التموين، المهندسة حنان عامر مدير فرع هيئة سلامة الغذاء وممثل المنطقة الشمالية العسكرية.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على تكثيف الجولات والحملات الميدانية على منافذ البيع المختلفة من قبل اللجان المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق وذلك من خلال حزمة من الإجراءات وعلى رأسها مقارنة فواتير السلع لدى كافة المحال التجارية ومنافذ البيع بأسعار الشراء المكتوبة على السلع دون وجود أى مبالغة فى الأسعار مع إلزام تجار الجملة بإعطاء تجار التجزئة فواتير بقيمة المواد المباعة إليهم حتى يتسنى المقارنة والتأكد من السعر.