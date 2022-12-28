اليوم السابع
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تحرير 6738 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:46 ص
تحرير 6738 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة مرورية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (76738) مخالفة مرورية متنوعة من بينها 21069 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
كما تمكنت قوات الأمن من ضبط (267) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة، و(29) مخالفة موقف عشوائى و(7) مخالفات شروط الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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