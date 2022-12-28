تحرير 1197 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 1197 مخالفة مرورية، بينها 542 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و552 مخالفات متنوعة، وضبط 5 سائقين بدون رخصة قيادة، و2 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 3 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 5 دراجات غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و85 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4250 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 21 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 16 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2450 جنيها مصالحات.