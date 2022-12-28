تأجيل محاكمة 4 أشقاء فى الجيزة لاتهامهم بقتل شاب لـ22 يناير

سليم على -أحمد إسماعيل

أجلت منذ محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، جلسة محاكمة 4 أشقاء لاتهامهم بقتل شاب لعلاقته بشقيقتهم فى الجيزة لجلسة لـ22 يناير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القراربرئاسة المستشار مدني دياب مهران علي، وعضوية المستشارين وائل فاروق اسماعيل عبد الحميد ، سمير صلاح الدين محمد عبد المنعم ، احمد عبد العاطي محمود الشافعي وحضور محمود الصافى ممثل النيابة العامة.

أحالت النيابة العامة بالجيزة 4 أشقاء للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل عامل وتقطيع جثمانه إلى أجزاء، ووضعها داخل أكياس بلاستيك بإحدى الشقق التابعة لدائرة قسم الجيزة، وإلقائها في إحدى الترع "مصرف" بمنطقة أبو النمرس، للتخلص منها وإخفاء معالم جريمتهم، بسبب اكتشافهم وجود علاقة بين المجنى عليه وبين شقيقتهم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمين قاموا عقب علمهم بالعلاقة بين المجنى عليه وشقيقتهم، باستدراجه إلى إحدى الشقق السكنية الخاصة بأحدهم بعدما أقنعوه بإجراء جلسة عرفية لحل المشكلة بينهم، إلا أنه فور وصول الضحية إلى الشقة، نشبت مشادة كلامية بينه وبين المتهمين، فقاموا بالإعتداء عليه بالضرب المبرح، حتى سقط على الأرض وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين قاموا بعد ذلك بتقطيع جثة المجنى عليه إلى أشلاء، ووضعوها داخل أكياس بلاستيكية، وتوجهوا إلى إحدى الترع في منطقة أبو النمرس، وقاموا بإلقاء أجزاء الجثة في مناطق مختلفة بقصد إخفاء معالم جريمتهم.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين بقتل عامل، وتمزيق جثته لأشلاء، والتخلص منها بمصرف مائي في أبو النمرس، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

البداية كانت بتلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل عامل، وتورط عدد من الأشخاص في قتل وتمزيق جثته والتخلص منها، وشكل رجال المباحث فريق بحث، كشفت تحرياته أن العامل القتيل، تعرف على ربة منزل، ووعدها بالزواج، إلا أنه لم يتزوجها، مما دفع أشقاءها البالغ عددهم 4 أشخاص لاستدراجه لحل تلك الخلافات، ثم قتلوه ومزقوا جثته، ونقلوها لمصرف مائي في أبو النمرس، وتخلصوا منها بالمياه.

عثر رجال المباحث على أجزاء من الجثة، وتمكنوا من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة في تقطيع الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.