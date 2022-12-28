تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب جامعى وسرقة دراجته البخارية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات ومحمد عبدالعظيم السيد ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري ومحمد إبراهيم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 6 أشخاص؛ لاتهامهم بالاشتراك في قتل الشاب مينا أمير فهيم إبراهيم وسرقة دراجته البخارية "توك توك" في نطاق مركز شرطة ديرب نجم، لجلسة الدور الثاني من شهر يناير المقبل لمناقشة شهود الإثبات.

تعود أحداث القضية رقم 1776 جنايات مركز شرطة ديرب نجم لسنة 2022، المقيدة برقم 2322 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022، ليوم 28 يونيو من العام الجاري، عندما قررت جهات التحقيق في نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين: السيد أ أ م ال، وابن شقيقه إسلام أ أ أ، وحامد ب ح ع، وعلي ر ع م س، ومسعد و م ح، وعبدالفتاح س ع م، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالاشتراك في جناية مقتل المجني عليه مينا أمير فهيم إبراهيم، 19 سنة، طالب جامعى مقيم في مدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، لأجل سرقة هاتفه المحمول ودراجته البخارية (توك توك) وتخلصوا من جثته في مياه مجرى مائي.

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لذلك الغرض مادة مخدرة (كلوزابين) واستدرجا المجني عليه إلى مكان الواقعة وما أن ظفرا به حتى قاما بدس المادة المخدرة آنفة البيان له بشراب احتساء سالبين بذلك إرادته ومفقدينه الوعي، وألقياه في مجرى مائي قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فيما اقترنت جريمتهم بأن سرقا دراجته البخارية (توك توك) وهاتفه المحمول، واشترك معهم المتهمين من الثالث إلى السادس في إخفاء التوك التوك محل الاتهام مع علمهم بأنه متحصلات جناية سرقة بالإكراه.