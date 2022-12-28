بلغاريا تستدعى السفيرة الروسية حول إدراج الصحفى خريستو جروزيف ضمن المطلوبين

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استدعت وزارة الخارجية البلغارية السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، للحديث حول إدراج الصحفي خريستو جروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين بروسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء: "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية في روسيا وضعت الصحفي الاستقصائي البلغاري خريستو جروزيف على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع في وزارة الخارجية في أول يوم عمل بعد الإجازة".