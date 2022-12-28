بلغاريا تستدعى السفيرة الروسية حول إدراج الصحفى خريستو جروزيف ضمن المطلوبين

استدعت وزارة الخارجية البلغارية السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، للحديث حول إدراج الصحفي خريستو جروزيف، على قائمة المطلوبين الفيدراليين بروسيا.
وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية أمس الثلاثاء: "نبلغكم أنه نظرا لأن وزارة الشؤون الداخلية في روسيا وضعت الصحفي الاستقصائي البلغاري خريستو جروزيف على قائمة المطلوبين الفيدراليين، فقد تم استدعاء السفيرة الروسية لدى صوفيا إليونورا ميتروفانوفا، لحضور اجتماع في وزارة الخارجية في أول يوم عمل بعد الإجازة".
وكانت وزارة الداخلية الروسية أعلنت الاثنين أن الصحفي البلغاري خريستو جروزيف مطلوب داخل الأراضي الروسية.
يذكر أن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قالت إن روسيا تعتبر قرار بلغاريا تقديم مساعدة عسكرية إلى أوكرانيا بمثابة تصرف دوري غير ودي.
وذكرت زاخاروفا في تصريح اليوم الأربعاء أن هذا التصرف سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية. وأضافت: "نحن نعتبر قرار الجمعية الوطنية البلغارية حول تقديم الدعم العسكري والفني لأوكرانيا تصرفا غير ودي آخر تجاه بلادنا، الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية التي هي بالفعل في حالة يرثى لها".
وقالت: "نحن مقتنعون بأن المشرعين البلغاريين على دراية تامة بحقائق الاتجار غير المشروع بالأسلحة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، بما في ذلك القادمة من الخارج، ولا يسعهم إلا أن يدركوا خطر وقوعها في أيدي الجماعات الإرهابية وقطاع الطرق في العديد من النقاط الساخنة حول العالم".
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