بدء التسجيل بنظام التأمين ضد العطل عن العمل للمصريين بالإمارات الأحد المقبل

كتبت – مرام محمد

أعلن مكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات، بدء التسجيل في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل للعاملين في دولة الإمارات، اعتباراً من يوم الأحد الموافق الأول من يناير 2023 المقبل؛ لإتاحة الدعم المالي للعاملين لحين توفر فرصة عمل بديلة في حال فقدوا وظائفهم نتيجة لإنهاء الخدمة من قبل أصحاب العمل.

ويعد النظام الجديد أحد أشكال التأمين أو الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعويض العامل المُؤمن عليه في القطاع الحكومي الاتحادي والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين، بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر في حالة تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة مقابل قيمة اشتراك يتم تحصيله من العامل شهريا خلال فترة عمله.

وسيكون رسوم الاشتراك والتعويض في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل على فئتين، الأولى لمن راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، حيث سيكون القسط التأميني 5 دراهم شهريا أي 60 درهم سنويا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 10 آلاف درهم، أما الفئة الثانية، فمخصصة للموظفين الذين تتجاوز رواتبهم الأساسية 16 ألف درهم، حيث سيكون القسط التأميني 10 دراهم شهريا، أي 120 درهما سنويا، وقيمة التعويض الشهري لا تزيد على 20 ألف درهم.

ووفقاً للقانون الإماراتي، يشترط لاستحقاق التعويض ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة تحسب من تاريخ الاشتراك في منظومة التأمين ، وألا يكون المستفيد قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأي تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش أو الاحتيال.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، 8 قنوات للاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهي: الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني (www.iloe.ae)، والتطبيق الذكي للمجمع التأميني، وأجهزة Atm، وأجهزة Kiosk، ومراكز خدمات رجال الأعمال، والتطبيقات الذكية للبنوك والمصارف العاملة في الدولة، وفاتورة شركات الاتصالات (دو، اتصالات)، والرسائل النصية، وشركات الصرافة، وأي قناة أخرى تحددها الوزارة مع "مُزود الخدمة"، محددة 9 شركات تأمين وطنية توفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل.