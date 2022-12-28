اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:21 م
أكرم القصاص
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انضمام رواندا لأمن الملاحة الجوية في إفريقيا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 10:00 م
انضمام رواندا لأمن الملاحة الجوية في إفريقيا رواندا
أ ش أ

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قال محمد موسى المدير العام لوكالة أمن الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر “آسكنا” إن رواندا ستنضم إلى الوكالة الإفريقية لأمن الملاحة.


وأضاف موسى - في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء عقب لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد اشيخ الغزواني إن النصائح والتوجيهات التي قدمها له الرئيس الغزواني بالغة الأهمية من أجل تطوير هذه الهيئة المشتركة التي تضم 18 بلدا والتي ستصبح 19 بلدا بعد انضمام جمهورية رواندا إليها قريبا. 


وأضاف أنه استعرض مع الرئيس الموريتاني مجموعة من المشاريع العملاقة التي تعتزم آسكنا تنفيذها في مجال الطيران المدني.


واعرب عن ارتياحه لما لمسه خلال اللقاء من حرص الرئيس الغزواني على أن يجعل من المجال الجوي الموريتاني مجالا آمنا ومراقبا من خلال توفير الوسائل الضرورية للطيران المدني


رواندا

وكالة أمن الملاحة الجوية

إفريقيا

مدغشقر

الوكالة الإفريقية لأمن الملاحة



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