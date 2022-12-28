اليوم السابع: مصر بتعدى وقد التحدى.. 4سنوات اهتمام رئاسى لـ "قادرون باختلاف"

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع، الصادر غدا الخميس، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الحفل السنوي لـ "قادرون باختلاف"، وتأكيد الرئيس السيسي أنه يتمنى كل الخير لمصر فى العام الجديد.

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مصر بتعدى وقد التحدى.. 4 سنوات من "قادرون باختلاف".. 4 سنوات من الاهتمام الرئاسي

الرئيس السيسى يتمنى كل الخير لمصر فى العام الجديد ويؤكد أن الوطن ينجح بفضل الله وبلدنا هتبقى قد الدنيا.. التحديات العالمية جعلتنا ندرك أن الالتفاف حول الوطن هو السبيل الوحيد لتحقيق حلم الدولة المصرية التى نصبو إليها.. 2011 كان من أصعب المواقف التى مرت على مصر.. وأبناء الجيش والشرطة دفعوا ثمنا كبيرا للحفاظ على الدولة

توجيهات رئاسية لأجهزة الدولة لدمج ذوى الهمم فى المشروعات:

1- تكليف بتخصيص صندوق جديد لذوى الهمم يجمع مليار جنيه.

2- تكليف بإطلاق مبادرة رفقاء «قادرون باختلاف» فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية ودور الرعاية ومختلف الهيئات لوضع آلية تنظيمية لتحفيز المواطنين على قيامهم بالاشتراك فى هذه المبادرة.

3- تكليف "التضامن" بإصدار كارت الخدمات المتكامل لذوى الهمم.

4- تكليف "الشباب والرياضة" بتكثيف الدعم الموجه للاهتمام بدعم قطاع البطولات الرياضية واكتشاف ذوى الهمم.

5- تكليف "الإسكان" بتحديد نسبة لذوى الهمم فى المشروعات المطروحة بالمدن الجديدة.

6- تكليف "الصحة" بإتاحة الخدمات الصحية لذوى الهمم.

7- تكليف "القوى العاملة" بتدريب الشباب من ذوى الهمم.

8- تكليف "النقل" بتوفير كود الإتاحة فى وسائل النقل الحديثة لذوى الهمم