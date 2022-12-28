"الملكية الفكرية وبراءة الاختراع" ندوة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء جامعة بنى سويف بالتعاون مع مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) ونادى ريادة الأعمال ندوة بعنوان " أنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءة الاختراع " تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، وبإشراف الدكتورة هبة عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

صرح رئيس الجامعة بأن هذه الندوة أتت فى إطار حرص الجامعة على إتاحة الفرصة لأبنائها للتعرف على كيفية تسجيل براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع المصرى التابع لأكاديمية البحث العلمى، وذلك من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة مشيرا إلى دعم الجامعة الدائم للطلاب المخترعين وربطهم بسوق العمل المحلى والدولى وتشجيعهم على تسويق ابتكاراتهم مع حفظ الملكية الفكرية لهم محليا ودوليًا.

وقال رئيس الجامعة، إن مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ((TICO من أهم المشاريع التابعة لأكاديمية البحث العلمى نظرًا لدورة فى تفعيل البحث العلمى وربطة بالصناعة ودعم الابتكار والتكنولوجيا طبقًا للرؤية القومية لمصر مشيرا إلى أن هذه الندوة تسعى لعرض قطاعات المنح التى تم الإعلان عنها وفرص تمويل مشاريع التخرج وتصنيع النماذج الأولية للطلاب لتحفيزهم للاختراع والمشاركة بالمعارض الوطنية والدولية التى شاركت الجامعة بها من قبل مثل معرض جنيف للابتكار بسويسرا والقاهرة تبتكر ومعرض وطن رقمي.

أكد الدكتور أسامة شلبية، عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أن الجامعة تهتم دائما بالطلاب المخترعين ويتضح ذلك فى رفع رئيس الجامعة للمكافآت التى يحصل عليها من يقوم بتسجيل براءة اختراعه بشهادة معتمدة من مكتب الاختراع المصرى مؤكدا على حرص رئيس الجامعة على دعم المشروعات الابتكارية للطلاب وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لاكتشاف الموهوبين والمخترعين من أبناء الجامعة بشكل عام وكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بشكل خاص.

قالت الدكتورة هبة عبد الحليم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بإنها وجدت قبولا كبيرا من قبل مجموعة من الطلاب بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء لمعرفة ماهية أنواع الملكية الفكرية وكيفية كتابة براءة الاختراع فقررت عرض الأمر على عميد الكلية لتنظيم نقاش مفتوح لهم مع الدكتور مهاب موسى، المدير التنفيذى لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ونادى ريادة الأعمال لشرح كل الخطوات اللازمة لتسجيل براءة الاختراع ولمعرفة الوحدات والمكاتب الموجوده بالجامعة والتى يمكن أن تساعدهم فى معرفة ريادة الأعمال وكيفية تنفيذ الافكار الجديدة وتقديم حلول مبتكره لحل المشكلات أو التحديات التى تواجه المجتمع.

ومن جانبه شرح الدكتور مهاب موسى، الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية والمدير التنفيذى لمكتب نقل وتسويق التكنولوجيا ونادى ريادة الأعمال، للطلاب طبيعة الخدمات التى يقدمها كل من مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا (TICO) ونادى رياده الأعمال ( CLUB- E) موضحا بأنه مشروع تعاون بين الجامعة واكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ويتكون من مركز دعم الابتكار والملكية الفكرية TISC)) ومكتب نقل التكنولوجيا (TTO) والمنح والتعاون الوطنى والدولى GICO)) ونادى ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن المكتب يجرى مسابقات ودورات مجانيه للطلاب فى الملكية الفكرية ويوفر دورات دولية لهم مثل التى تعقدها الجامعة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ((wipo، كما يتم تنظيم ورش عمل ومعسكرات فى ريادة الأعمال عن دراسات الأعمال وايجاد افكار وحلول مبتكره لحل المشكلات أو التحديات التى تواجه المجتمع.

وأوضح الدكتور مهاب موسى للطلاب أنواع الملكية الفكرية للطلاب مثل براءات الاختراع والبرامج والنماذج الصناعية وحقوق المؤلف وغيرها ونصح الطلاب بأهمية اختيار المشكلة وايجاد حلول مبتكره ذكيه يحتاجها المجتمع والسوق المصرى لتكون نواه لشركة ناشئة.