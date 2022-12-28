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المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادى القضاة للمرة الثالثة على التوالى

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 04:00 ص
المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادى القضاة للمرة الثالثة على التوالى المستشار محمد عبدالمحسن رئيس نادى القضاة
كتب أحمد إسماعيل

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أعلن المستشار محمد رضا شوكت رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر، فوز المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، بمنصب رئيس النادي، وذلك للدورة الثالثة على التوالي.

وحصل المستشار محمد عبد المحسن على 2489 صوتا، فيما حصل أقرب منافسيه المستشار محمد الذهبي على 920 صوتا.

يستعرض اليوم السابع في السطور التالية، أبرز المعلومات عن المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة..

تخرج المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، الذى تم إختياره للمرة الثالثة على التوالى رئيسًا لمجلس إدارة نادي قضاة مصر بـ 2489 صوتا، فيما حصل أقرب منافسيه المستشار محمد الذهبي على 920 صوتا، في كلية الحقوق عام 1986، وتم تعيينه بالنيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، وعمل عدة سنوات حتى تم نقله للعمل بالنيابة العامة بمحافظة الغربية.

اكتساح المستشار محمد عبدالمحسن للفوز بمنصب رئيس نادي قضاة مصر، لم يكن الأول له فقد حصل عام 2016 على 1793 صوتًا، بعد خوضة الانتخابات على رأس قائمة "شباب القضاة" والتي اكتسحت الانتخابات، وتمكنت من الحصول على 50% من مقاعد مجلس الإدارة بالإضافة إلى مقعد الرئيس.

المستشار محمد عبد المحسن تم انتخابه عام 1995 عضوًا بمجلس إدارة نادي قضاة المنصورة، وشغل منصب وكيل النادي، إلى أن قدم استقالته عام 2003، تزامنًا مع فتح باب الترشيح لانتخابات نادي قضاة مصر.

وفي عام 2003 ترشح لانتخابات نادي مجلس قضاة مصر، في مجلس المستشار زكريا عبدالعزيز، وفاز في الانتخابات ولكنه لم يكمل مدته نظرًا لإعارته للعمل في دولة البحرين.


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