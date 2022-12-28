اللهم بلغنا رمضان.. الإثنين 23 يناير 2023 أول أيام شهر رجب فلكيا

كتب محمود راغب

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريا، وذلك فى ضوء الدليل الفلكى الذى يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، والحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية .

وأشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رجب، أول أيامه فلكيا تكون الإثنين 23 يناير 2023، وطوله 29 يوما، وكشف تقرير للأزهر الشريف، فضائل شهر رجب، مؤكدا أن شهر رجب من الأشهر الحرم التي أمر الله سبحانه وتعالى بتعظيمها والحرص الكبير على تطبيق الشريعة.

مشيخة الأزهر أوضحت في تقرير لها أن من فضائل شهر رجب أنه الشهر الذي حدثت فيه معجزة الإسراء والمعراج، والتي كانت في يوم 27 من الشهر الكريم، كما أن الله عز وجل قد حرم فيه القتال، ومن خير ما يقوم به العبد في هذا الشهر الكريم، هو الإكثار من ذكر الله عز وجل، والنهي عن الظلم، وأشارت إلى قول الله تعالى: "إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ۚ ذلك الدين القيم ۚ فلا تظلموا فيهن أنفسكم".

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.