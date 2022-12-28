الكنيست الإسرائيلى ينتخب أمير أوحانا رئيسا

وكالات الأنباء

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، انتخب اليوم الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

ويأتى انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين "من حزب الليكود" استقالته، بعد أن انتخب فى أوائل ديسمبر الحالى رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكى ليفي من حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وكان نتنياهو وحلفاؤه قد فازوا في الانتخابات العامة الشهر الماضى، بـ 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ120، مما منحهم فرصة تشكيل حكومة أغلبية بعد فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي التي فرضت خمس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي قال، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة في 29 ديسمبر، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.



وفازت كتلة نتنياهو المؤلفة من أحزاب يمينية ودينية في الانتخابات الشهر الماضي، لكنه واجه صعوبات أكبر مما كان متوقعاً في إتمام اتفاقات الائتلاف.