اليوم السابع
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الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:46 م
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الكنيست الإسرائيلى ينتخب أمير أوحانا رئيسا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:20 م
الكنيست الإسرائيلى ينتخب أمير أوحانا رئيسا الكنيست الإسرائيلى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن حزب الليكود صاحب الأغلبية البرلمانية، انتخب اليوم الأربعاء، أمير أوحانا رئيسا للكنيست.

ويأتى انتخاب أوحانا بعد أن قدم ياريف ليفين "من حزب الليكود" استقالته، بعد أن انتخب فى أوائل ديسمبر الحالى رئيسا مؤقتا للكنيست، خلفا لميكى ليفي من حزب "ييش عتيد" (هناك مستقبل) الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

وكان نتنياهو وحلفاؤه قد فازوا في الانتخابات العامة الشهر الماضى، بـ 64 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ120، مما منحهم فرصة تشكيل حكومة أغلبية بعد فترة غير مسبوقة من الجمود السياسي التي فرضت خمس انتخابات خلال أقل من أربع سنوات.

وكان رئيس الكنيست الإسرائيلي قال، إن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة في 29 ديسمبر، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك.

وفازت كتلة نتنياهو المؤلفة من أحزاب يمينية ودينية في الانتخابات الشهر الماضي، لكنه واجه صعوبات أكبر مما كان متوقعاً في إتمام اتفاقات الائتلاف.

وقال بنيامين نتنياهو، أطول رئيس وزراء بقاء في المنصب في إسرائيل، الأسبوع الماضى إنه توصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة بعد مفاوضات صعبة على غير المتوقع استمرت أسابيع مع شركاء دينيين ومن اليمين المتطرف.
 
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزى رباح من مخاطر الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو على الوضع الإقليمي والدولى. 
 
وقال رباح فى تصريحات قبل أيام إن"الشعب الفلسطيني الآن أمام مخاطر كبيرة وليس فقط على الوضع الفلسطيني فحسب بل أيضا على الوضع الإقليمي والدولي"، وذلك عقب إعلان نتنياهو بتشكيل حكومته التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد بأنها ستكون "الأكثر تطرفا" في تاريخ إسرائيل.
 

 


الكنيست

الكنيست الإسرائيلى

أمير أوحانا

حزب الليكود

رئيس الكنيست الجديد



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