"القوى العاملة": حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة بالوادى الجديد

كتبت – مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادى الجديد، بشأن استمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بالشركات العاملة تمهيدا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف عمليات حصر تلك الفئة فى جميع مواقع العمل وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى فى هذا الشأن وذلك لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية التى توفرها الوزارة ومديرياتها.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادى الجديد، فى تقريره للوزارة، أنه تم استكمال جهود المديرية فى حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمشروع فوسفات أبو طرطور بمدينة الخارجة قامت بها وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش العمل والسلامة المهنية بالخارجة، وذلك لضمهم لقاعدة بيانات تلك الفئة بالمديرية.

وأضاف مدير المديرية أن المديرية تقدم للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بياناتها منح دورية فى المناسبات والأعياد، كما توفر لها سبل الرعاية الاجتماعية فى حالات الزواج أو مولود جديد أو الوفاة للعامل أو أحد أقاربه، كما توفر الرعاية الصحية فى حالات المرض والمساهمة فى العمليات الجراحية، فضلاً عن استحداث وثيقة للتأمين ضد الحوادث الشخصية تغطى حالات العجز الكلى أو الجزئي أو الوفاة للعمال المسجلين.

وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت وبالأسماء، اليوم، الأربعاء، عن استقبال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية فى جدة، طلبات من عمالة مصرية للعودة إلى مصر، وذلك بإجمالى 51 طلباً، تمهيداً لاصدار رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من "المملكة"، بسبب إنتهاء الإقامة النظامية لهم.

وجاء في التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، من الملحق العمالى وليد عبدالرزاق، رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أنه تم إنهاء 28 رخصة عمل بغرض الخروج النهائى من مكتب عمل جدة، وإرسال البيان إلى إدارة الوافدين لإصدار تأشيرة الخروج النهائى بالتنسيق الكامل مع القنصلية، كما تم رفض 23 طلب عودة، بناءً على صدور تأشيرات خروج نهائى سابقة لبعضهم، وعدم الالتزام بالنطاق الجغرافى لمكتب العمل، والتغيب والإيقاف عن العمل، ورخص العمل السارية، وقال إنه جارى التواصل مع كل الطلبات المرفوضة للتوجيه القانونى لتلك العمالة.