القبض على متسول بطفلة فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل مباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) باستغلال طفلة فى أعمال استجداء المارة والتعدى عليها والتنمر بها لضعف قواها الجسدية وعدم وجود مأوى لها، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته الطفلة "المجنى عليها"، وبسؤالها أقرت بما جاء بالتحريات، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى وأيد ما جاء بأقوال المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليها.