القبض على عنصر إجرامى بحوزته 10 طرب حشيش وفرد خرطوش بطنطا

وكانت معلومات قد وردت لضباط المباحث بقيام"م ح"33 سنة مسجل شقي خطر، بالاتجار في المواد المخدرة واعتزامه ترويج كمية من المخدرات على عملاؤه.

وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش وفرد خرطوش، وتم التحفظ على المضبوطات وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، من ضبط عنصر إجرامى وبحوزته 12 طربة حشيش بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم أول طنطا بقيام عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنيين الإجراءات واعداد اكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته 12 طربة حشيش بقصد الاتجار تم التحفظ على المضبوطات واحالة المتهم للنيابة العامة.

من ناحيه أخرى، أقدم طالب بالصف الثالث الإعدادي على إنهاء حياته شنقاً داخل منزله بقرية كفر مشله مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية بسبب أزمة نفسية وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت أسرة الطالب قد فوجئوا به مشنوقا داخل المنزل، وتم إخطار الشرطة بالواقعة.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لطالب بالصف الثالث الإعدادي ويدعي"ادم.ع. ع.د"، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وبالفحص المبدئي للواقعة تبين مروره بأزمة نفسية دفعته للتخلص من حياته.