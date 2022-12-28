الغرفة التجارية بالجيزة تعلن إقامة معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

كتب إسلام سعيد

شارك النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة فى اجتماع وزيرى التموين والصناعة الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة مع الغرف التجارية ومنتجى ومصنعى السلع الغذائية، وذلك لبحث كيفية التدخل العاجل لتوفير السلع للمواطنيين بأسعارعادلة وقيام الغرف التجارية بدورها الاجتماعى فى المحافظات بتشجيع منتسبيها وأعضائها بالحفاظ على أسعار السلع وجعلها فى متناول الجميع

وأشار النائب عادل ناصر إلى قيام غرفة الجيزة بالتنسيق مع محافظة الجيزة وأجهزتها المختلفة ومديرية التموين بالمحافظة لإنشاء العديد من المعارض لبيع السلع الغذائية بالمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك كمساهمة من الغرفة ومجلس إدارتها وأعضائها فى التخفيف عن المستهلكين ومساعدتهم فى تخطى حالة الغلاء وذلك ابتداءا من شهر يناير القادم.

وأوضح أن المعارض ستراعى التواجد فى المناطق الشعبية والريفية فى المحافظة للوصول للمواطنيين فى الاماكن البعيدة والنائية واضاف ان الغرفة ستعمل على ضم العديد من منافذ البيع بالمحافظة لمبادرة المعارض من خلال التزامها بالبيع بنفس اسعار البيع بالمعارض السلعية

وأكد رئيس تجارية الجيزة أن القرارات الأخيرة للحكومة بالإفراج الفورى عن السلع الغذائية ساهمت بقدر كبير على توافر السلع وضبط الأسعار واستقرارها مطالبا الحكومة بالاستمرار فى الإفراج عن باقى الشحنات المستورده داخل الموانى سواء كانت سلع أو مستلزمات انتاج وذلك لضخها بالاسواق وضمان عمل مصانع المواد الغذائية وغيرها من المصانع الصغيرة والمتوسطة