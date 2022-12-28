الشرطة الهندية: مقتل 4 مسلحين في كشمير

كتب- وكالات

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم، أنها "قتلت 4 مسلحين مشتبه بهم في اشتباك مسلح، بإقليم جامو وكشمير الخاضع لسيطرة نيودلهي، والمتنازع عليه مع باكستان.

وقال موكيش سينغ، وهو ضابط رفيع المستوى لدى الشرطة الهندية، في مؤتمر صحفي، إن "القوات الهندية اعترضت شاحنة في ضواحي مدينة "جامو"، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، بعد رصد تحركها غير المعتاد على طريق سريع"، وذلك حسب ما نقله موقع "العربية نت".

وحول تفاصيل الحادث، أوضح سينغ: "عندما بدأت القوات في تفتيش الشاحنة، انطلق إطلاق نار من داخلها، ورد الجنود على ذلك، ما أدى إلى اشتباك مسلح".

وأكدت الشرطة "مقتل 4 من المسلحين المشتبه بهم، فيما صادرت السلطات ما لا يقل عن 8 بنادق آلية وبعض الذخيرة من الشاحنة نفسها، بينما هرب سائق الشاحنة ويجري البحث عنه، بحسب المصدر نفسه.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948، و1965، و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.