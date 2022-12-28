وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني -في تصريح صحفي الثلاثاء عقب عودته من زيارة رسمية إلي جوبا لمدة يوم واحد- أن الجانبين عقدا مباحثات رسمية مشتركة، تناولت قضايا الأمن القومي للبلدين، وفتح المعابر، وتم الإتفاق على إزالة المعوقات التي تواجه السودانيين المقيمين بدولة الجنوب، ومعاملتهم أسوة بأخوتهم في دولة الجنوب.

رافق نائب رئيس مجلس السيادة بالسودان، خلال الزيارة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء الركن محمد علي صبير مدير هيئة الاستخبارات العسكرية، واللواء الركن الخير عبد الله رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع.