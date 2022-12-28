السجن المشدد 15 سنة لفلاح قتل جده فى منشأة القناطر لسرقة أسطوانة غاز

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 11 برئاسة المستشار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم بقتل جده لسرقة اسطوانة غاز بمنشاة القناطر بالجيزة.

صدر الحكم بعضوية المستشارين عادل بديع لبيب وياسر إبراهيم محمد وسكرتارية صبحي عبد الحميد وطلعت عبده حسانين

كانت قد أحالت النيابة العامة بالجيزة القضية رقم 2138 لسنه 2022 من منشأة القناطر والمقيده برقمه 130 لسنة 2022 كلى شمال الجيزة بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات.

واتهمت النيابة العامة مصطفى ف 28 سنة – فلاحا – ومقيم بجانب الإسعاف - قرية أبو غالب - مركز منشاة محبوس لأنه في يوم 12 فبراير 2022 بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة - قتل المجني عليه سعد ضيف الله مجاور - عمدا من غير سبق إصرار أوترصد حال تواجدهما سويا بمسكن المجني عليه بان كال له عدة ضربات باستخدام سلاح أبيض سكين استقرت إحداها براسه محدثا إصابته بجرج قطعي ذات طبيعة رضية نتج عنها كسر بالجمجمة واوديما بالمخ أدت لتوقف المراكز الحيوية والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك مثله لتسهيل ارتكابه لجنحة سرقة أسطوانة غاز محل الاتهام الثاني على النحو المبين بالتحقيقات .