الزراعه والتموين تكثفان حملات التفتيش على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن هناك معلومات وردت عن قيام إحدى الشركات بمحافظة القليوبية ببيع الذرة والصويا بأسعار مرتفعة لا يتناسب مع سعر شرائها، وتم عمل التحريات اللازمة وتجميع المعلومات الدقيقة والتتبع والرصد، والتأكد من صحة المعلومات، وتوجهت لجنة رقابية من الزراعة والتموين وداهمت مصنع الأعلاف ومخازن الشركة، والشاحنات المحملة بالخامات.

أضافت الوزارة أنه بالتفتيش تبين بيعه بأسعار مغالى فيها، وأنه يحتكر السلعتين بالتخزين ورفع الأسعار، وتم حصر كميات عباره عن 135 طن من الذره الصفراء، و54 طن من كسب الصويا، بالإضافة إلى كمية من الأعلاف مجهولة المصدر معدة لإعادة التصنيع، وعليه فإن ما تم رصده من وقائع وكذلك رفع الأسعار تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بالزراعة والتموين وحماية المستهلك لاحتكار السلع ورفع الأسعار فى السوق مما يؤدى إلى عدم استقرار الأمن الغذائي في الدولة، والتأثير السلبى المباشر على مشروعات قومية أقامتها الدولة من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، وقد اتخذت كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات، وعلى الفور تم إحالة الواقعة إلى النيابه العامة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمراقبة سوق تصنيع وتداول وتخزين الأعلاف وخاماتها وصدرت تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، ‏بتكثيف حملات التفتيش على مصانع الأعلاف ومخازن الخامات.

شارك فى اللجان قوة من مباحث التموين من مديرية أمن القليوبيه، وكل من المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية ومامور الضبط القضائي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة المهندس إبراهيم سعود والمهندس هيثم نجيب، وبعض مهندسى الرقابة والتفتيش ومأمورى الضبط القضائى بوزارتى الزراعة والتموين.