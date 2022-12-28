اليوم السابع
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الرى: إزالة 5 مخالفات على نهر النيل فى كفر الشيخ وأسوان

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:09 ص
الرى: إزالة 5 مخالفات على نهر النيل فى كفر الشيخ وأسوان إزالة التعديات
‏‎كتبت أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "كفر الشيخ وأسوان"، حيث تم إزالة 5 مخالفات على النهر ليصل إجمالى ما تم إزالته حوالى 79 ألف و488 مخالفة منذ يناير 2015.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلكبهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وترتكز الرؤية المستقبلية للوزارة على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل فى مختلفالمشروعات مثل مشروعات تأهيل الترع والصرف المغطى والتوسع فى مجال معالجة وتدوير المياه والتوسع فى مشروعات التكيف مع التغيراتالمناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية لكافة المشروعات التى تقوم بها الوزارة بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها.


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

ازالة التعديات

التغيرات المناخية



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