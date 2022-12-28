الرئيس العراقى: سنعمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار الموصل

بغداد (أ ش أ)

أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد اليوم الأربعاء، أنه سيجرى العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع القائمة.

وقال رشيد -في تدوينة على موقع "تويتر" حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، "إننا في الموصل بين أهلنا للاستماع إلى مشاكلهم والوقوف على واقع المدينة التي عانت جراء الإرهاب الداعشي الذي حاول عبثاً طمس هويتها المتنوعة والمتعايشة بسلام". وأضاف أنه سيتم العمل مع الجهات الحكومية لإعادة إعمار مدينة الموصل وإكمال المشاريع والنهوض بالواقع المعيشي والخدمي لأهاليها.

يذكر أن إيفان فائق وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية، أكدت إعادة أكثر من 1500 أسرة من مخيمات الموصل إلى مناطقهم الأصلية خلال الشهر الماضى.