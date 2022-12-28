اليوم السابع
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الرئيس السيسي يوجه بتخصيص صندوق جديد لذوى الهمم.. ويجمع مليار جنيه

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:26 م
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص صندوق جديد لذوى الهمم.. ويجمع مليار جنيه الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن إنشاء صندق لدعم ذوي الهمم، قائلا: "بنتكلم عن صندوق ذوي الهمم .. معالي المستشار رئيس البرلمان نعمل قانون ننظم بيه الموضوع أكثر ويكون فيه مصادر للصندوق أكثر.. علشان تقدر تعمل خدمات أكثر.. وأنا من كام يوم بنتكلم عن الصناديق".
 
وأضاف الرئيس السيسي، في حفل "قادرون باختلاف": "بطلب دعم الهيئات دي.. صندوق هيئة قناة السويس يطلع 100 مليون.. صندوق الشهداء والمصابين 100 مليون.. صندوق الرعاية الصحية يطلع 100 مليون.. وصندوق الإسكان يطلع 200 مليون.. والفريق محمد زكي الصندوق بتاعكم يطلع 500 مليون جنيه".
 
 

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