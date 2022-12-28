اليوم السابع
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الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف": "أنتم أصحاب المكان ومش بجامل والله"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:18 ص
الرئيس السيسي لـ"قادرون باختلاف": "أنتم أصحاب المكان ومش بجامل والله" جانب من المشاركين فى الاحتفالية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع كلام الشابين مصطفي أحمد من "قادرون باختلاف"، وبطل السباحة، وجنات محمود بطلة سباحة من "قادرون باختلاف"، قائلا: "أنا بحبكم جدا.. هقول لكم على حاجة وليكم للناس في مصر.. شوفوا.. مش بتقولوا لينا مكان.. أنتم أصحاب المكان.. انتم.. وانا مش بجامل والله.. والله ما بجامل و بقول كلام لطيف.. اللى يعرف الحقيقة ويجي يوم يتمني يبقي معاكم.. بس ساعتها قولوا ليكم مكان". 
 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من حفل "قادرون باختلاف" على تسهيل كافة الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.
 
 

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