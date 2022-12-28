الرئيس السيسي عن أمنيته فى العام الجديد: "ما بقاش ليا حاجة شخصية وربنا يعينى"

كتب سمير حسنى

قدم الإعلامى إبراهيم فايق، فقرة "إسأل الرئيس" خلال حفل قادرون باختلاف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال فايق: "سعيد وبتشرف إن أقف قدام سيادتك وسعيد بسعادة الأولاد وبستمد منهم طاقة الأمل، وقد إيه مبسوطين ومتحمسين إن النهاردة يومهم وهيقفوا قدام حضرتك، فخور إن بلدى ورئيس بلدى استطاع يغير فكرة ومسار لحد ما بقى عندنا قادرون باختلاف وتميز كبير".

سألت الفتاة فرح محمد الكومى عن أمنية الرئيس السيسي في العام الجديد.

رد الرئيس السيسي قائلا: "أرحب بيكم كلكم أهلا وسهلا اللى موجودين وبطلب منكم تسألونى أسئلة سهلة.. واللى فى مكانى ده ميتنماش غير كل خير لبلده علشان يقدر يلبلهم ويحقق لهم كل اللى نفسهم فيه.. وعلى المستوى الشخصى مبقاش ليا حاجة شخصية وربنا يعيني ويوفقني".