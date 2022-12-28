الرئيس السيسي: أكثر حاجة بتفرحنى مشاركتى فى يوم "قادرون باختلاف"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

سألت الشابة رحمة من "قادرون باختلاف"، الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "صباح الخير يا ريس.. أنا عندى 20 سنة طالبة أكاديمية الفنون.. بمثل وبغني وبعمل استعراض.. ونفسي أكون ممثلة مشهورة.. بحبك يا ريس.. ربنا يكرمك ويسعدك ويخليك لينا.. اللهم أمين يا رب العالمين.. إيه أكثر حاجة فرحتك يا ريس".

وأجاب الرئيس السيسي على سؤال رحمة قائلا: "اليوم ده أكثر حاجة بتفرحني وبيكون يوم جميل.. ومش بفرح بمزاجي أنا بفرح معاكم.. وأنا بلاقي نفسي فرحان بيكم.. ربنا سبحانه وتعالي بيجعلكم فرح.. لو الناس تعرف هتلاقيهم وقفوا وأنتوا نازلين على السلالم.. والعربيات تقف وأنتوا بتعدوا.. دى حكمة ربنا.. الفرحة الكبيرة جدا بتاعت اليوم ده.. بخرج كأنى اتغسلت".