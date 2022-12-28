اليوم السابع
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الرئيس السيسي: أحرص على المشاركة فى "قادرون باختلاف" عاما بعد عام

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 02:08 م
الرئيس السيسي: أحرص على المشاركة فى "قادرون باختلاف" عاما بعد عام الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يطيب لي ونحن على أعتاب عام جديد أن أتقدم للشعب المصري العظيم وجميع أبنائي وبناتي، وأخص منهم ذوي القدرات والهمم بحلول العام الجديد، مع التمنيات الصادقة أن ينعم على مصر بالخير والنماء الدائمين.. وأننى أنتظر هذه المناسبة عاما بعد عام لأشارك معكم هذا التقليد السنوي".. 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في النسخة الرابعة من "قادرون باختلاف": نستلهم منكم الطاقة الإيجابية وروح التحدي ومشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الوطن الذي أصبح حريصا على تكريم ذوي الهمم.. ونري فيهم النبتة الصالحة التي نزرعها ونحصد من ورائها خيرا".  
 
وتابع الرئيس السيسي: "نعتز بكم.. أصبحتم تمثلون أهم أليات بناء الوطن ونقدر جهودكم وإنجازاتكم.. ونري إسهاماتكم في شتي المجالات.. أيادي بيضاء يزاد عمق أثارها يوما بعد يوم بالحفاظ على الهوية الوطنية الأصيلة".
 

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