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الرئيس السيسى لأحد أبطال قادرون باختلاف: "مصر بتعدى وبتنجح بفضل الله"

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 11:01 ص
الرئيس السيسى لأحد أبطال قادرون باختلاف: "مصر بتعدى وبتنجح بفضل الله" الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - محمد عبد العظيم

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قدم الإعلامى سيف زاهر، أحد الشباب الأبطال خلال حفل "قادرون باختلاف".

وقال الشاب: أنا اسمى على محمد على عندى 21 سنة بطل سباحة في نادى شباب الجزيرة وبحب الكورة وبحلل الماتشات، وتساءل سيف: يعنى ممكن تحلل معانا؟ ليرد الشباب: طبعا.

أعرب الشاب على محمد علي عن أمنيته فى أن يكون مذيعا، ليرد عليه الرئيس السيسى: يا علي كان ممكن نشوف فقرة عن أحد ماتشات كأس العالم اللى فات وتقولنا فيها كلمة ويبقا قدمناك للدنيا كلها".

شدد الرئيس قائلا: ""مصر بتعدي وبتنجح بفضل الله.. وهتبقي قد الدنيا إن شاء الله.. لازم نعرف كده إن شاء الله".


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