الجزائر: القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و90 مهاجرًا غير شرعي

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أعلن الجيش الجزائري، القبض على 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فضلاً عن ضبط 90 مهاجرًا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات الجزائرية على مدار أسبوع.



وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان، اليوم الأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 21 وحتى 27 ديسمبر الجاري، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر الأراضي الجزائرية، فيما تم تدمير قنبلة تقليدية الصنع، وذلك في إطار جهود الجيش لمكافحة الإرهاب.



وأضاف البيان أن قوات الجيش الجزائري تمكنت من ضبط 33 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بنحو نصف طن، فضلاً عن ضبط نحو 163 ألف قرص مخدر.



وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 90 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية.