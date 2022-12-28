التنمية المحلية تعد مخططا تدريبيا بالأقصر لدعم العناصر البشرية بالمراكز التكنولوجية

الأقصر – أحمد مرعى

أعدت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مخطط تدريبي يشمل كل العناصر البشرية التي تتعامل مع منظومة المراكز التكنولوجية، ويشمل مديري المراكز التكنولوجية وأعضاء لجان المتابعة ومشرفي النظام بمراكز محافظة الأقصر، وذلك في إطار إهتمام الدولة بالتحول الرقمي ورفع كفاءة وتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية بجميع محافظات الجمهورية، والتعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة الأقصر، فى مجال تطوير أداء خدمات المواطنين.

ومن جانبها، أوضحت حنان أحمد عبد الرحيم مدير المراكز التكنولوجية بمحافظة الأقصر، أن كلا من أحمد محمد غريب، وأحمد محمد فهمي أخصائي تدريب ومتابعة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يقومون بتدريب العاملين على تفعيل دور منظومة المراكز التكنولوجية ومتابعة أدائها وضمان نجاحها بأعلي جودة وزيادة رضا المواطنين عنها، ويتم التدريب خلال الفترة من 25 ديسمبر الجاري حتى 2 يناير المقبل.

وفي نفس السياق أعلنت رجاء شوقى مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، عن تنفيذ عدة أنشطة ضمن خطة الوحدة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الحالى، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية.

وشملت تلك الفعاليات إقامة ندوة رفقا بالقوارير بمركز ومدينة أرمنت، بدعم العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، وبحضور الدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بوحدة السكان، وذلك فى إطار تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ.

كما شهدت قاعة المؤتمرات الدولية، ختام فعاليات حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وتقديم كامل الدعم لإنجاح الحملة من خلال الفعاليات والمبادرات المتاحة، إنطلاقاً من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية وتأكيداً على ضرورة المشاركة والتشبيك مع الجهات المختلفة ومتابعة وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.



التنمية المحلية تعد مخطط تدريبى بالأقصر لدعم العناصر البشرية



دعم العناصر البشرية بمنظومة المراكز التكنولوجية بالأقصر