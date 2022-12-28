التنظيم والإدارة: كل من تقدم لمسابقة يستطيع معرفة النتيجة من بوابة الوظائف الحكومية

إبراهيم حسان

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن كل من تقدم لمسابقة الأئمة يستطيع أن يعرف نتيجة قبوله من عدمه، بالرقم التسجيلي الخاص به، على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

أضاف الشيخ، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، عبر قناة dmc، أن نتيجة مسابقة الـ1000 إمام تم التصديق عليها وخروجها للنور، كاشفا أن المسابقة تقدم لها 15988 شخصا، وما انطبقت عليهم الشروط 13096 وهناك أعداد كثيرة لم تجتاز المقالات الشخصية، حتى وصل العدد النهائي من المقبولين إلى 548 فقط.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: "لم يكتمل عدد الـ 1000 شخص المقرر قبولهم خلال العام الأول من المسابقة، لذلك سنعلن عن الـ1000 وظيفة الأخرى في شهر يناير، يضاف إليها العدد المتبقى من الـ1000 الأولى لذلك ستصل في عام 2023 إلى 1400 وظيفة".

وتابع الدكتور صالح الشيخ: "تم الإعلان عن نتيجة مسابقة الري الخاصة بـ 238 وظيفة سنويا، ولم يكتمل العدد المطلوب وما تم قبوله 240 فقط، وسوف يتم الإعلان عن 238 وظيفة أخرى بوزارة الري في شهر يناير".

وبين: "بالنسبة لمسابقة المعلمين، تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم على 30 ألف وظيفة سنويا، لمعلمي فصل من كي جي وحتى 3 ابتدائي، وعندما أجرينا حصرنا على مستوى الجمهورية وجدنا أن المطلوب لكل فصل 2 معلم، لذلك ستتخطى الأعداد 45 ألف معلم بدلا من 30 ألف، ولهذا قررنا عمل اكتفاء ذاتي من معلمي كي جي بعدد 15187 معلم، وبقية الثلاثين ألف سيتم توزيعهم على السنوات الابتدائية، ورغم ذلك لم يكتمل العدد المطلوب بعد عمل المسابقة في 14 محافظة، وهناك محافظات شهدت فراغ في عدد الوظائف، وسيتم الإعلان عنها عن مسابقة معلم فصل ومعلم مساعد فصل لـ14 ألف و613 معلم".

وأكد على تطبيق المعايير العلمية في مسابقات المعلمين في مصر، مضيفا: "غيرنا بعض الشروط بالنسبة للمعلمين، خاصة فيما يتعلق بالسن الذي وصل إلى 40 سنة بدلا من 35 كما كانت في المسابقة الأخيرة، بالإضافة إلى فتح الفرصة أمام كل المؤهلات دون شرط تقدير الجيد، حتى يتسنى للجميع التقدم للوظائف".